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Режим ЧС отменили почти во всем Киржачском районе

Жителям Киржачского района Владимирской области разрешили вернуться в свои дома
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Telegram-канал Осторожно, новости

Жителям Киржачского района Владимирской области разрешили вернуться в свои дома, исключение составил поселок Барсово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Население всех деревень и поселков, кроме Барсово, а также дачники могут возвращаться в свои дома», — рассказал глава региона.

По его словам, в воинской части в зоне ЧС сохраняется режим эвакуации, проводится ликвидация.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

Ранее сообщалось, что расследованием взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области займется спецкомиссия.

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