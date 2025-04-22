В Минобороны заявили о детонации боеприпасов во Владимирской области

Детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент идет ликвидация возгорания.

«22 апреля сего года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в регионе эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Местные жители, как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», услышали хлопки и взрывы. Жителей Барсово, как стало известно позже, эвакуировали в школы соседнего поселка.

После взрыва в Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее неизвестный поджег здание районной администрации в Самарской области.