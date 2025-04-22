Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны заявили о детонации боеприпасов во Владимирской области

Во Владимирской области сдетонировали боеприпасы из-за пожара в воинской части
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент идет ликвидация возгорания.

«22 апреля сего года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в регионе эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Местные жители, как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», услышали хлопки и взрывы. Жителей Барсово, как стало известно позже, эвакуировали в школы соседнего поселка.

После взрыва в Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее неизвестный поджег здание районной администрации в Самарской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами