Власти Владимирской области назвали число пострадавших из-за детонации снарядов

В результате детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области пострадали трое военных и один мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Владимирской области.

Согласно информации пресс-службы, один из военных находился в состоянии средней степени тяжести, двое других получили более легкие ранения. Они также были госпитализированы, но один из них в настоящее время получает амбулаторное лечение.

«На сегодняшний день оба госпитализированных военнослужащих переведены для продолжения лечения в военный госпиталь. Гражданский пациент, находящийся в Киржачской районной больнице, идет на поправку», — пояснили в пресс-службе правительства.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в районе ЧС во Владимирской области боеприпас упал на частный дом.