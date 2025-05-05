Последние жители Барсово Владимирской области вернулись домой

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что последние 12 человек, которые находились в пунктах временного размещения (ПВР) после чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киржачском районе региона, возвращаются в свои дома. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последние 12 человек, которые размещались в ПВР, из поселка Барсово… сегодня заселяются обратно в свои дома», — сказал Авдеев на пресс-конференции.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

Ранее режим ЧС отменили почти во всем Киржачском районе.