Во Владимирской области восстановили подачу воды после детонации боеприпасов

Губернатор Авдеев: подача воды и газа во Владимирской области восстановлена

Подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«После активного тушения возгорания с использованием авиации детонации боеприпасов не происходит более 15 часов. <...> Газо-, тепло- и водоснабжение в жилом и социальном секторе зоны ЧС восстановлено», — говорится в сообщении.

Он отметил, что участок дороги от поворота на Мележи до перекрестка Барсово — Першино пока остается закрытым в целях безопасности.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель.

Ранее сообщалось, что расследованием взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области займется спецкомиссия.