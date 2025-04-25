Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области восстановили подачу воды после детонации боеприпасов

Губернатор Авдеев: подача воды и газа во Владимирской области восстановлена
close
Telegram-канал Осторожно, новости

Подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«После активного тушения возгорания с использованием авиации детонации боеприпасов не происходит более 15 часов. <...> Газо-, тепло- и водоснабжение в жилом и социальном секторе зоны ЧС восстановлено», — говорится в сообщении.

Он отметил, что участок дороги от поворота на Мележи до перекрестка Барсово — Першино пока остается закрытым в целях безопасности.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель.

Ранее сообщалось, что расследованием взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области займется спецкомиссия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами