Аэропорт Надыма приостановил работу

Росавиация: аэропорт Надыма временно не отправляет и не принимает самолеты

В работе аэропорта Надыма ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель агентства уточнил, что ограничения ввели в 8:00 мск. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

В ночь на 5 мая в московском аэропорту Домодедово также ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Решение было принято для обеспечения безопасности авиаперелетов, отметил Кореняко. Через примерно 1,5 часа ограничения были сняты.

Накануне Кореняко сообщил, что в городе Апатиты в Мурманской области ограничили работу аэропорта Хибины для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В полночь авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.