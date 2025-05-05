Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Надыма приостановил работу

Росавиация: аэропорт Надыма временно не отправляет и не принимает самолеты
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В работе аэропорта Надыма ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель агентства уточнил, что ограничения ввели в 8:00 мск. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

В ночь на 5 мая в московском аэропорту Домодедово также ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Решение было принято для обеспечения безопасности авиаперелетов, отметил Кореняко. Через примерно 1,5 часа ограничения были сняты.

Накануне Кореняко сообщил, что в городе Апатиты в Мурманской области ограничили работу аэропорта Хибины для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В полночь авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами