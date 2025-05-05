Аэропорт Домодедово приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и отправку рейсов

В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения введены в 2:38 по московскому времени в целях обеспечения безопасности авиаперелетов, отметил он.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Подольске средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествия организована работа экстренных служб, добавил Собянин.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.