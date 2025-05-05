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Аэропорт Домодедово возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и отправку рейсов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский аэропорт Домодедово возобновил работу. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и отправку самолетов были сняты в 4:00 по московскому времени, отметил он.

Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности авиаперелетов.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Подольске средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествия организована работа экстренных служб, добавил Собянин.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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