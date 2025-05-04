Аэропорт Хибины приостановил работу

В городе Апатиты в Мурманской области ограничили работу аэропорта Хибины для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения на прием и отправку рейсов имеют временный характер. Пост был опубликован в 22:25.

4 мая столичный аэропорт Внуково тоже временно прекращал работу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность авиаполетов. Воздушные суда не могли взлетать и приземляться во Внуково в течение полутора часов. В 10:30 все введенные ограничения были сняты. За время, пока воздушная гавань не функционировала, на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс во Внуково.

Кроме того, с 15:49 до 17:35 не работал аэропорт карельского Петрозаводска. Ограничения тоже вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. А архангельские аэропорты Талаги и Васьково временно прекратили принимать и отправлять лайнеры с 20:20 и до сих пор не возобновили работу.

Ранее пассажирки устроили драку в самолете из-за запаха духов.