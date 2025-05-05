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Аэропорт Хибины возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Хибины сняли ограничения на прием и отправку самолетов
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В городе Апатиты Мурманской области аэропорт Хибины возобновил работу. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и отправку самолетов были сняты ровно в полночь по московскому времени, отметил он.

Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности авиаперелетов.

Об ограничении работы аэропорта Хибины сообщалось накануне вечером.

3 мая Минобороны России заявило, что над территорией Мурманской области были уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Для их ликвидации привлекались дежурные средства противовоздушной обороны.

По информации британского журнала The Economist, на вооружении украинской армии имеются сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные летать вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров, отметило издание. В материале подчеркивается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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