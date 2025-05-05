В Новой Москве в грузовике взорвался газовый баллон

360.ru: человек пострадал при взрыве газового баллона в грузовике в Новой Москве

В поселении Марушкинское в Новой Москве произошел взрыв газового баллона в грузовом автомобиле. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По данным журналистов, инцидент произошел на Озерной улице. В результате 55-летний мужчина получил ожоги, следует из материала. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

19 марта в городе Конаково Тверской области взорвалась «Газель» с кислородным баллоном внутри. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Свободы. Взрывной волной повредило фасад магазина. По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал. Момент взрыва автомобиля попал на видео.

В этот же день в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. По информации экстренных служб, в результате инцидента оказались выбиты стекла в квартире. В столичной прокуратуре заявили, что причиной взрыва мог стать аэрозольный баллон.

Ранее в Башкирии предотвратили взрыв кислородных баллонов во время пожара на производстве.