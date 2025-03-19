Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Газель» взорвалась в Тверской области и попала на видео

В Тверской области взорвалась «Газель» с кислородным баллоном внутри

В городе Конаково Тверской области 19 марта взорвалась «Газель» с кислородным баллоном внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Свободы. Взрывной волной повредило фасад магазина. По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал.

На опубликованных в сети кадрах видно, что запчасти от автомобиля разбросаны на проезжей части.

По информации источника, водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Подмосковье фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval, загорелась на трассе. По информации источника, сначала воспламенилась одна из машин Haval, затем пламя перекинулось на другие автомобили. По словам водителя фуры, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

На кадрах видно, как горят четыре автомобиля. При этом сообщается, что проезжающие мимо водители пытались помочь потушить огонь.

Ранее Lada Niva переплывала реку в Башкирии и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами