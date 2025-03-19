«Газель» взорвалась в Тверской области и попала на видео

В Тверской области взорвалась «Газель» с кислородным баллоном внутри

В городе Конаково Тверской области 19 марта взорвалась «Газель» с кислородным баллоном внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Свободы. Взрывной волной повредило фасад магазина. По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал.

На опубликованных в сети кадрах видно, что запчасти от автомобиля разбросаны на проезжей части.

По информации источника, водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Подмосковье фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval, загорелась на трассе. По информации источника, сначала воспламенилась одна из машин Haval, затем пламя перекинулось на другие автомобили. По словам водителя фуры, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

На кадрах видно, как горят четыре автомобиля. При этом сообщается, что проезжающие мимо водители пытались помочь потушить огонь.

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