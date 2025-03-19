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Названа предварительная причина взрыва в квартире на Нижней Масловке в Москве

Прокуратура Москвы: причиной взрыва в квартире мог стать аэрозольный баллон
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Прокуратура Москвы

Причиной взрыва в квартире на улице Нижняя Масловка мог стать аэрозольный баллон. Пострадавших нет, об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры столицы.

«‎Установление всех обстоятельств на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре», — уточняется в сообщении.

19 марта стало известно о взрыве на севере Москвы. Источник РИА Новости говорил, что в результате взрыва оказались выбиты стекла в квартире. На месте происшествия сейчас работают следователи.

Как уточнил Telegram-канал Baza, взрыв прогремел в многоэтажке около 6 утра. После в квартире произошло возгорание. На кадрах, которые появились в сети, можно увидеть огонь в жилом помещении на шестом этаже.

14 марта в Москве в многоэтажке в районе Дорогомилово прогремел взрыв. Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что взрыв произошел примерно в 6:20 мск. По словам женщины, в это время она услышала характерный громкий звук.

Ранее назвали возможную причину взрыва в отделении банка в Москве.

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