Момент взрыва «Газели» в Конаково попал на видео

Момент взрыва автомобиля «Газель» в Конаково Тверской области снял видеорегистратор соседней машины. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Грузовик взорвался, когда поворачивал на перекрестке направо. От взрывной волны со своего крепления слетел видеорегистратор в автомобиле, который снимал происходящее.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Свободы. Взрывной волной повредило фасад магазина. По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал.

На опубликованных в сети кадрах видно, что запчасти от автомобиля разбросаны на проезжей части.

Водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Подмосковье фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval, загорелась на трассе. По информации источника, сначала воспламенилась одна из машин Haval, затем пламя перекинулось на другие автомобили. По словам водителя фуры, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

На кадрах видно, как горят четыре автомобиля. При этом сообщается, что проезжающие мимо водители пытались помочь потушить огонь.

Ранее агония водителя на МКАДе попала на видео.