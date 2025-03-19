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Взрыв произошел в квартире на Нижней Масловке в Москве

В Москве произошел взрыв в квартире жилого дома
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

«В квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка произошел взрыв», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва оказались выбиты стекла в квартире. На месте происшествия сейчас работают следователи. Причина взрыва и информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил Telegram-канал Baza, взрыв прогремел в многоэтажке около 6 утра. В квартире началось возгорание. На кадрах, которые появились в сети, можно увидеть огонь в жилом помещении на шестом этаже.

14 марта взрыв произошел в жилой многоэтажке в районе Дорогомилово на западе Москвы. На записи с места происшествия видно, что в результате взрыва повреждения получила крыша дома. Причины происшествия неизвестны.

Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что взрыв прогремел около 6:20 мск.

Ранее момент взрыва беспилотника в ЖК в Московской области попал на видео.

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