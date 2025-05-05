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Суд считает, что Чубайс может вывести свои активы из РФ в случае снятия с них ареста

Арбитражный суд Москвы: Чубайс может вывести активы из РФ в случае отмены ареста
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов на сумму 5,6 млрд рублей. Суд отметил, что ответчики, включая находящихся за границей Чубайса и Юрия Удальцова, могут вывести средства из России в случае отмены обеспечительных мер, говорится в определении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Суд указал, что часть ответчиков, включая объявленного в международный розыск Олега Киселева и арестованного Бориса Подольского, не заинтересованы в сохранении активов в РФ.

«У «Роснано» есть основания полагать, что после снятия ареста имущество будет выведено за рубеж», — говорится в документе.

2 мая Чубайс подал ходатайство о прекращении обеспечительных мер.

В апреле сообщалось, что «Роснано» хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн.

Как отмечается, «Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов обвинил Чубайса в намеренном участии в развале СССР и войне в Чечне.

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