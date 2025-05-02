Чубайс попросил суд снять арест с его имущества на 5,6 млрд рублей

Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство на снятие ареста со своих счетов и собственности, а также с имущества семи других фигурантов его дела. Об этом сообщает ТАСС.

«В Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство Чубайса Анатолия Борисовича о снятии обеспечительных мер в виде ареста его имущества и денежных счетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый просит снять арест с имущества на 5,6 млрд рублей.

В апреле сообщалось, что «Роснано» хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн.

Как отмечается, «Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам.