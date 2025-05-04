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Архангельские аэропорты возобновили работу спустя три часа

В архангельских аэропортах Талаги и Васьково сняли ограничения
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на движение самолетов в архангельских аэропортах Талаги и Васьково отменены с 23:30. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и отправка самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Таким образом, ограничения действовали в воздушных гаванях в течение более чем трех часов.

4 мая столичный аэропорт Внуково тоже временно прекращал работу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность авиаполетов. Самолеты не могли взлетать и приземляться во Внуково в течение полутора часов. В 10:30 все введенные ограничения были сняты. За время, пока воздушная гавань не функционировала, на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс во Внуково.

Кроме того, с 15:49 до 17:35 не работал аэропорт карельского Петрозаводска. Ограничения тоже вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. А в городе Апатиты в Мурманской области ограничили работу аэропорта Хибины, он до сих пор не возобновил работу.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что происходит с организмом в самолете.

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