В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Работа столичного аэропорта Внуково временно ограничена для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал представитель агентства.

30 апреля временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Кореняко заверил, что принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день ограничения в аэропортах Ярославля, Иваново и Нижнего Новгорода были сняты. Пресс-секретарь Росавиации отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ранее в Перми временно закрыли аэропорт.