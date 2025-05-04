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Аэропорт Петрозаводска возобновил работу

Росавиация: ограничения на работу аэропорта Петрозаводска сняли
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на работу аэропорта Петрозаводска сняли. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Днем 4 мая сообщалось, что в аэропорту Петрозаводска вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Утром в воскресенье, 4 мая, столичный аэропорт Внуково тоже временно прекратил работу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность авиаполетов, которая является приоритетом. Воздушные суда не могли взлетать и приземляться во Внуково в течение полутора часов. В 10:30 все введенные ограничения были сняты. За время, пока воздушная гавань не функционировала, на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс во Внуково.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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