Архангельские аэропорты ограничили прием и отправку самолетов

Архангельские аэропорты Талаги и Васьково временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения начали действовать с 20:20.

Утром в воскресенье, 4 мая, столичный аэропорт Внуково тоже временно прекращал работу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность авиаполетов. Воздушные суда не могли взлетать и приземляться во Внуково в течение полутора часов. В 10:30 все введенные ограничения были сняты. За время, пока воздушная гавань не функционировала, на запасной аэродром «ушел» один самолет, который выполнял рейс во Внуково.

А с 15:49 до 17:35 временно не работал аэропорт карельского Петрозаводска. Ограничения тоже вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее пассажирки устроили драку в самолете из-за запаха духов.