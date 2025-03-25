Падение уровня кислорода, отеки, тромбоз. Что происходит с организмом в самолете

Отеки, сухость слизистых, нехватка кислорода, риск тромбоза, головная боль — все это следствие факторов, которые влияют на наш организм во время полета. Как избежать подобных проблем и правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроворазжижающие препараты перед вылетом, как правильно засыпать и чем лед может помочь при аэрофобии, «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

— Какие самые частые экстренные ситуации со здоровьем случаются в полете?

— Обычно в список таких ситуаций входят обморок или предобморочное состояние, респираторные симптомы, тошнота или рвота, симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, судороги, отеки, панические атаки и тревожность у пассажиров.

— Почему так происходит? Как авиаперелеты влияют на организм?

— Условия на борту отличается от тех, к которым мы привыкли на земле, и это влияет на наше состояние. Существует несколько факторов, которые влияют на организм во время полета. Первый из них — шум, который мешает некоторым пассажирам расслабиться во время полета или уснуть, он также может вызвать головную боль. Поэтому обязательно нужно брать с собой беруши или наушники.

Второй — различные вибрации, укачивание во время перелета. Больше всего от вибраций самолета страдают те пассажиры, места которых находятся в зоне работы воздушных винтов.

Третий фактор — гипоксия. В самолете мы находимся в условиях, сопоставимых с высотой 2000 метров над уровнем моря. Чтобы нивелировать кислородное голодание, можно погулять пару часов в парке, сделать легкие упражнения перед вылетом. А вот заниматься спортом за день до полета не нужно, мышцы будут требовать больше кислорода для восстановления.

close Ольга Верба Фото из личного архива

— К чему может привести гипоксия?

— В условиях нехватки кислорода у пассажира могут возникнуть головные боли, но зачастую никаких симптомов не возникает, так как гипоксия умеренная.

Помните, во время пандемии COVID-19 мы все измеряли уровень кислорода в крови? Люди, у которых во время измерения сатурации (уровня кислорода в крови) обнаруживалось снижение уровня до 98%, паниковали и сразу же обращались за медицинской помощью. Так вот, у здорового человека во время полета уровень сатурации составляет примерно 90–92%. Это нормальное значение, однако если у вас есть какие-либо патологии или заболевания, то уровень может упасть еще ниже.

Кроме того, воздух на борту сухой, поэтому у пассажиров и членов экипажа может возникать сухость слизистых оболочек. Кстати, именно это делает наши вкусовые рецепторы менее чувствительными и поэтому еда нам кажется невкусной. Для комфорта важно пить достаточное количество воды, пользоваться увлажняющими каплями, масками и кремами.

— Давление на борту самолета тоже меняется, как это влияет на пассажиров?

— Изменение атмосферного давления негативным образом влияет на работу кровеносной и лимфатической системы. Могут возникать отеки, особенно у беременных женщин, также есть риск возникновения тромбоза нижних конечностей. Тромбоз — вообще одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается авиационная медицина.

Колебания давления, сухой воздух и долгое нахождение в одной позе могут отрицательно повлиять на кровообращение, особенно у людей, которые подвержены риску. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные, курильщики, женщины, которые принимают оральные контрацептивы, и даже спортсмены, которые находятся на стадии «сушки». Все эти факторы повышают вязкость крови, поэтому необходимо следить за ее параметрами.

— Некоторые врачи советуют перед полетом пить кроворазжижающие препараты и надевать компрессионное белье. Помогут ли эти советы предотвратить тромбозы?

— Компрессионное белье — это хороший совет. Но перед его подбором лучше проконсультироваться со специалистом, потому что это белье тоже бывает разное и важно его правильно подобрать. Но однозначно можно сказать, что если ваш перелет длится более трех часов, желательно иметь компрессионное белье. Беременным стоит надевать его дома и снимать не после приземления, а когда приехали домой или в отель.

Что касается кроворазжижающих препаратов, то это не всегда обосновано и может быть даже опасным. Дело в том, что применение таких препаратов может привести к кровоизлияниям и непредсказуемым реакциям на изменения давления. Поэтому перед полетом рекомендуется пройти обследование, чтобы проверить параметры крови, свертываемость. Если требуется коррекция, то кроворазжижающие препараты могут быть полезны. Однако в некоторых случаях они могут нанести больше вреда, чем пользы.

Кстати, я всегда рекомендую попросить бортпроводников сделать воздух прохладнее. Нам легче переносить полет, когда в салоне прохладно, так как горячий воздух усиливает отечность.

— Как еще можно снизить риск тромбоза?

— Есть несколько советов. Выбирайте свободную и удобную одежду, которая не будет сковывать ваши движения. Периодически вставайте и прогуливайтесь по салону. Если встать не можете, то сделайте несколько упражнений прямо в кресле: покрутите голову, согните и разогните руки и ноги, повращайте ступнями. Конечно, пейте достаточное количество воды и не пейте алкоголь.

— Многие его пьют, чтобы расслабиться перед перелетом.

— Да, и это серьезная проблема не только российской авиационной медицины, но и мировой. В нашей отрасли существует проблема, связанная с ухудшением здоровья во время перелетов. Зачастую это происходит из-за чрезмерного употребления алкоголя. Дело в том, что все токсическое воздействие алкоголя в несколько раз выше из-за особенностей организма во время полета. Это может привести к негативным последствиям для здоровья.

Чтобы помочь пассажирам в этой ситуации, мы запустили сервис поддержки «Летать здорово», где собраны экспертные рекомендации от специалистов по авиационной медицине и авиационных психологов. Сервис представлен в виде чат-бота в Telegram-канале, где можно задать вопросы и получить всю необходимую информацию о полетах. Если у человека есть необходимость, он может получить консультацию.

— Существуют ли специальные предполетные диеты?

— Да, питание очень важно. Рекомендуется избегать газообразующих продуктов, таких как газировки, капуста, бобовые и овощи. Потому что из-за разницы давления газообразные вещества могут вызывать так называемый воздушный метеоризм. Это в целом может значительно влиять на самочувствие, а если к этому добавить еще и выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться. Поэтому если вы не хотите проблем с ЖКТ, то лучше отдать предпочтение легкой пище перед полетом.

Также важно употреблять достаточное количество жидкости. Рекомендуется пить из расчета один стакан чистой воды на час полета. Однако следует избегать избытка жидкости в организме, поэтому соленую пищу лучше исключить, так как она может вызвать отек. Наконец, важно выспаться перед полетом, так как утомление может усилить стресс от перелета.

— Нужно ли брать с собой какие-то лекарства на борт?

— Бортовая аптечка содержит маски, перчатки, бинты, безрецептурные препараты, например, обезболивающие, успокоительные, антигистаминные таблетки, средства от насморка, изжоги и многие другие. Есть и различные препараты для внутривенных и внутримышечных инъекций. Конечно, полезно иметь в личной аптечке средства от аллергии, головной боли и температуры, не забудьте взять с собой рецепты на лекарства. Но, если вы принимаете какие-то особые препараты, лучше взять их с собой.

Конечно, если вы больны ОРВИ, то это серьезный повод отказаться от полета. Если вы не можете перенести перелет, то хотя бы примите лекарства, которые помогут снизить риск осложнений. Их вам тоже порекомендует врач.

Еще один важный аспект — это ношение маски. Это важно, даже несмотря на то, что на борту воздушного судна климат и условия для распространения инфекции минимальны. Они гораздо ниже, чем в обычных помещениях, особенно в аэропорту. Благодаря специальной вентиляционной системе воздух очищается каждые три минуты. Воздух на борту сухой и поступает с потолка, забирается под креслами. Распространение инфекции ограничивается максимум двумя-тремя рядами.

— Есть ли какие-то особые рекомендации для тех, кто летит с маленьким ребенком?

— Наш посыл заключается в том, что летать может каждый. Младенцу, во-первых, страшно от большого количество людей, вдобавок, если родители нервничают, то это передается ребенку. Но главная причина плача в том, что у маленьких детей еще недостаточно сформирован слуховой аппарат — до 5 лет проход, соединяющий полость носа с ухом (евстахиева труба), физиологически еще не развит. Поэтому у детей в полете не просто уши закладывает, им бывает по-настоящему больно. Поэтому на взлете и посадке важно давать ребенку грудь или бутылочку, это поможет нивелировать неприятные ощущения. Также можно использовать игрушки и другие отвлекающие факторы. И, конечно, важно не нервничать.

— Как можно быстро выйти из джетлага (синдром смены часовых поясов)?

— Нам легче путешествовать на запад, поскольку биологический день будет длиннее, чем 24 часа. Организм под это подстраивается легче. «Укорачивание» дня с перелетом на восток организм воспринимает гораздо тяжелее.

Усталость — полбеды, главное, что именно в этом состоянии мы совершаем фатальные ошибки. Неточно управляем автомобилем на дороге, неточно оцениваем ситуацию в сложных переговорах, неточно расцениваем знаки, которые посылают представители противоположного пола. Сегодня есть один единственный метод снятия утомления — это сон. Но вы можете подготовиться и, например, заранее переключиться на ритм нужного часового пояса, а в самолете поспать.

— Можно ли избежать акклиматизации при перелете из холодного климата в теплый?

— Такие «температурные качели» вызывают целую цепочку реакций в организме: перестройка терморегуляции, адаптация к новому уровню влажности, переключение режима питания и сна. Добавьте к этому перепады давления и недостаток кислорода во время полета. Именно поэтому важно начать готовиться к поездке. Например, можно за неделю до вылета начать закаляться, также важно соблюдать режим сна, правильно питаться, пройти чек-ап перед полетом и собрать аптечку.

На новом месте также нужно соблюдать несколько правил. Приемы пищи должны быть в то же время, что и дома, местные блюда в рацион сразу добавлять не нужно. С кондиционерами лучше тоже не заигрывать: разница температур между улицей и номером не должна превышать 7°C. Например, при жаре +35°C оптимальная температура в номере — не менее 24°C. Так вы точно не заболеете. И старайтесь избегать солнца, иначе есть риск перегреться.

— А если человек страдает от аэрофобии? Как ему успокоиться в полете?

— Аэрофобия — это нерациональный, беспричинный страх, с которым сложно справиться самостоятельно. Вряд ли человек с этим расстройством вообще будет лететь в самолете. В этом случае нужно обращаться к психотерапевту.

А вот с обычной боязнью полетов и нервозностью справиться самостоятельно можно. В первую очередь важно подготовиться к перелету. Мы должны осознать, что нам предстоит путешествие, и думать о чем-то позитивно. Нужно взять с собой успокаивающую музыку, успокаивающие роллеры или аромамасла. Все, что вам нравится, может помочь успокоиться.

Также эффективны аутотренинг и дыхательная гимнастика. Существуют разные техники дыхания, но я предпочитаю «дыхание по квадрату», потому что его сложно забыть. Нужно дышать на счет: четыре счета вдох, четыре счета задержка, четыре счета выдох, и снова задержка. В конце концов можно попробовать уснуть.

— А если уснуть не получается?

— Наиболее распространенная причина — это тревожность и беспокойство во время полета и перед ним. Еще один фактор — это дискомфорт. Пассажиры могут испытывать неудобства из-за неудобной позы для сна, шума в салоне, постоянных перемещений соседей, сухости во рту и ощущения «песка в глазах» из-за низкой влажности.

Некоторые неудобства можно предотвратить заранее, на этапе бронирования рейса. Самый простой способ заснуть — выбрать время полета так, чтобы он пришелся на привычное время сна. Есть еще несколько правил, помогающих уснуть в самолете. Во-первых, нужно выбрать правильное место. У окна меньше беспокойства от проходящих пассажиров и можно опереться на стенку. В первых рядах и у аварийного выхода больше места для ног.

Возьмите с собой маску для сна, беруши и подушку-воротник. Выбирайте свободную одежду из мягких тканей, также можно снять обувь в полете. И используйте дыхательные техники.

— Как еще можно снять стресс от перелета?

— Например, можно попросить в самолете лед, зажать его в кулаках и сосредоточиться на этом процессе. Также эффективна техника напряжения и расслабления мышц. Можно поставить себе задачу: увидеть 100 предметов или услышать четыре разных звука подряд. Общий посыл всех этих техник — отвлечь свое внимание с нервов на что-то другое всеми возможными способами.

Однако, если вы столкнулись с аэрофобией, обязательно нужна помощь профессионала. Это уже терапевтическая задача, и ее решением должен заниматься врач. Считается, что если не обратиться за помощью, с каждым разом реакция может усугубляться. Поэтому стоит обратиться к авиационному психологу или психотерапевту, если это необходимо.

Даже если кто-то рядом нервничает, можно абстрагироваться от этого или сказать простые фразы, например: «Я понимаю, что вам тоже тяжело. Мне тоже жарко». Но в конфликт вступать не нужно. И помните: полеты — это не страшно, если к ним хорошо подготовиться. Ведь летать здорово, и летать может каждый!