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Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы потушен

Пожарные ликвидировали пожар в доме на юго-западе Москвы
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Сергей Фадеичев/ТАСС

На юго-западе столицы ликвидирован пожар в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

О взрыве и пожаре на юго-западе Москвы стало известно около 21:00. После хлопка в многоэтажном доме началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, горели квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись, еще 13 пострадали. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения. По факту произошедшего СК завел уголовное дело.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.

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