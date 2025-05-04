Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы потушен

На юго-западе столицы ликвидирован пожар в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

О взрыве и пожаре на юго-западе Москвы стало известно около 21:00. После хлопка в многоэтажном доме началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, горели квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись, еще 13 пострадали. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения. По факту произошедшего СК завел уголовное дело.

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