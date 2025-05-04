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В многоэтажке на юго-западе Москвы частично обрушилась кровля

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в девятиэтажке на юго-западе Москвы
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Максим Блинов/РИА Новости

Открытое горение после взрыва в многоэтажном доме на юго-западе столицы ликвидировано. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что огонь в здании распространился на площади в 100 кв. м. При возгорании пострадали пять человек, среди которых двое детей. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения.

В столичном дептрансе рассказали, что для обогрева спасенных людей выделили два автобуса особо большого класса. Движение транспорта по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы временно ограничено.

По данным РИА Новости, проход к горящей девятиэтажке оцеплен, а она сама частично обесточена. Кроме того, в доме произошло частичное обрушение кровли. В экстренных службах заявили о 13 пострадавших в результате взрыва и пожара.

О взрыве и пожаре на юго-западе столицы стало известно около 21:00. После хлопка в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, горят квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись.

Ранее при взрыве газовой трубы в Малайзии были ранены свыше 100 человек.

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