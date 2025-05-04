После взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы

После взрыва и пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный СК.

В ведомстве заявили, что следователи работают на месте происшествия вместе с сотрудниками оперативных служб. Скоро будут проведены экспертизы, чтобы выяснить точную причину случившегося.

О взрыве и пожаре на юго-западе столицы стало известно около 21:00. После хлопка в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись, еще 13 пострадали. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее при взрыве газовой трубы в Малайзии были ранены свыше 100 человек.