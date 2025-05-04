Кадры с места взрыва в многоэтажке в Москве

Взрыв с последующим возгоранием произошел в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 100 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности. На данный момент огонь уже ликвидировали.

Mash сообщал, что после взрыва как минимум 11 человек оказались заблокированы внутри здания. Конструкции подъезда частично обрушились, над двумя квартирами рухнула крыша. В МЧС уточнили, что загорелись две квартиры на 8 и 9 этажах дома.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики. Жителей дома эвакуировали, для них развернули пункты временного размещения.

По данным МЧС, пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило о минимум 10 пострадавших, а Telegram-канал «112» — о 15.

Предварительно, причиной произошедшего стал взрыв газа. Сейчас газоснабжение дома перекрыто. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.