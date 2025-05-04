Российские самолеты продолжают летать в Тель-Авив после удара по аэропорту

Некоторые российские не авиакомпании стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара хуситов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные портала FlightRadar24.

Сообщается, что полеты продолжают только компании «Азимут» и Red Wings.

До этого сообщалось, что в список отменивших рейсы международных авиакомпаний попали ирландская Ryanair, венгерская WizzAir и группа Lufthansa, в которую входят авиакомпании Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, а также американская United Airlines, итальянская ITA, Air France, Brussels Airlines, Air India, Air Canada, кипрская TUS Airways, нидерландская Transavia, Air Europa. Большинство из них приостановили полеты на ближайшие 48 часов.

4 мая хуситы заявили, что ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой. После атаки аэропорт был закрыт. Министр обороны Израиля Кац пообещал нанести хуситам семикратно больший урон в ответ на удар по воздушной гавани.

Ранее стало известно, что Пентагона встретится с Нетаньяху.