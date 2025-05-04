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Авиакомпании стали приостанавливать рейсы в Израиль после удара хуситов

TOI: рейсы в Израиль стали приостанавливать после удара хуситов по аэропорту

Авиакомпании стали приостанавливать рейсы в Израиль после удара хуситской ракеты по аэропорту Бен-Гурион. Об этом пишет The Times of Israel.

В список отменивших рейсы международных авиакомпаний попали ирландская Ryanair, венгерская WizzAir и группа Lufthansa, в которую входят авиакомпании Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, а также американская United Airlines, итальянская ITA, Air France, Brussels Airlines, Air India, Air Canada, кипрская TUS Airways, нидерландская Transavia, Air Europa. Больгинство из них приостановили полеты на ближайшие 48 часов.

4 мая хуситы заявили, что ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой. После атаки аэропорт был закрыт. Министр обороны Израиля Кац пообещал нанести хуситам семикратно больший урон в ответ на удар по воздушной гавани.

Ранее рыбаки нашли пропавший в Амазонии самолет с пятью пассажирами.

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