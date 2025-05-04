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Пострадавшего от лески дельфина заметили у берегов Крыма

Дельфина с завязанными леской клювом и хвостом нашли в крымской Балаклаве
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Shutterstock

У берегов Балаклавы в Крыму 3 мая люди заметили молодую самку дельфина белобочки с завязанными леской клювом и хвостом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Молодую белобочку заметили отдыхающие, когда катались на яхте. Хвост и клюв животного были обмотаны леской. Стяжку попытались снять, но она оборвалась — вросла в мягкие ткани морды», — сообщил источник.

Уточняется, что за дельфином на данный момент следят волонтеры. Животное ведет себя достаточно активно, его еще можно спасти, уверены они.

В свою очередь глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщал, что после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе сильнее всего из морских обитателей пострадали дельфины.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года более ста дельфинов не удалось спасти.

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