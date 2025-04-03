В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов

Центр Безмятежное море: с начала года в Крыму нашли около 100 погибших дельфинов

Более 100 погибших дельфинов обнаружили в Крыму с начала года. Об этом сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «‎Безмятежное море» в Telegram-канале.

«‎С января по апрель этого года мы также учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Причины гибели китообразных не уточнили.

В начале этого года на побережье Крыма и Севастополя обнаружили тела 34 дельфинов, погибших после разлива мазута из танкеров. В Центре «‎Безмятежное море» тогда отмечали, что количество погибших животных увеличивается. Абсолютное большинство погибших дельфинов принадлежит к подвиду азовок, уточнили специалисты.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее сообщалось, что дельфины улыбаются друг другу во время игр.