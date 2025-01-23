Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минприроды раскрыли, кто больше всего пострадал от разлива мазута

Глава Минприроды Козлов: после крушения танкеров найдены 49 погибших дельфинов
close
Alexey Pavlishak/Reuters

После разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе обнаружены 49 погибших дельфинов. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

«На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами, — точно определить причины гибели до того, как в Керченском проливе начнется миграция китообразных», — рассказал он.

Глава Минприроды добавил, что ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом, в ее составе находятся РАН, ВНИРО, и «Московский зоопарк».

Козлов также отметил, что в основном от разлива мазута пострадали птицы. По словам главы Минприроды, за 39 дней после крушения танкеров были обнаружены птицы, которые находились в разном состоянии. Для их спасения были организованы пункты, в которых отмыли птиц, обеспечили лечение, после чего перевезли в центры реабилитации.

Среди прочего Козлов в ходе совещания сообщил, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее Путин поручил провести ревизию танкерного флота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами