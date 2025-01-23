В Минприроды раскрыли, кто больше всего пострадал от разлива мазута

После разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе обнаружены 49 погибших дельфинов. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

«На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами, — точно определить причины гибели до того, как в Керченском проливе начнется миграция китообразных», — рассказал он.

Глава Минприроды добавил, что ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом, в ее составе находятся РАН, ВНИРО, и «Московский зоопарк».

Козлов также отметил, что в основном от разлива мазута пострадали птицы. По словам главы Минприроды, за 39 дней после крушения танкеров были обнаружены птицы, которые находились в разном состоянии. Для их спасения были организованы пункты, в которых отмыли птиц, обеспечили лечение, после чего перевезли в центры реабилитации.

Среди прочего Козлов в ходе совещания сообщил, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее Путин поручил провести ревизию танкерного флота.