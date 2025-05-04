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В Тюменской области под воду начал уходить авиационно-спортивный клуб

Губернатор Моор: возросла интенсивность прибытия воды в реке у города Ишима

В Тюменской области продолжает прибывать вода в реке у города Ишима. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Интенсивность прибытия воды в реке у города Ишима возросла. За сутки уровень вырос на 50 сантиметров и теперь уже составляет 922 сантиметра. До значений 2017-го остается 60 сантиметров», — написал глава региона.

Моор добавил, что в результате подъема воды оказался затоплен участок дороги Ишим — деревня Синицына. Движение по нему закрыто, но есть объездной путь, указал губернатор.

По словам главы региона, во всех магазинах, которые находятся в подверженных подтоплению населенных пунктах, есть все необходимые продукты длительного срока хранения, кроме того, завезли запасы бутилированной воды.

В свою очередь, Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Тюменской области под воду уходит авиационно-спортивный клуб, а уровень воды приближается к рекордным значениям.

30 апреля в пяти населенных пунктах в Абатском и Казанском районах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Позже Моор заявил, что по этой же причине режим ЧС был введен в еще четырех населенных пунктах в Казанском районе. Он начал действовать с 3 мая.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что повышение уровня рек до опасных отметок прогнозируется в семи российских округах, возможны подтопления близлежащих населенных пунктов.

Ранее специалисты оценили ситуацию с паводками в Якутии.

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