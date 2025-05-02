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В четырех населенных пунктах Тюменской области введут режим ЧС

Моор: в оставшихся без сообщения 4 тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС

В Тюменской области с 3 мая введут режим регионального ЧС в четырех населенных пунктах Казанского района. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Речь идет о населенных пунктах, которые из-за промыва подъездов к мосту через реку Ишим остались без возможности сообщения с райцентром.

«Осмотрел пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино. Всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей», — рассказал он.

По словам главы региона, восстановительные работы уже ведутся, но из-за большого потока воды они замедляются.

О том, что уровень воды в реке Ишим стабильно увеличивается, губернатор сообщал еще в начале апреля. Так, он отмечал, что в Ишимском районе вода прибывает от 20 до 26 сантиметров за сутки.

В конце марта в регионе ввели режим повышенной готовности для подготовки к паводку. Анонсируя это решение, Моор отметил, что мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.

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