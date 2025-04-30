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В двух районах Тюменской области ввели режим ЧС регионального уровня

В пяти населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС
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Telegram-канал «Александр Моор»

В пяти населенных пунктах Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Уточняется, что режим начинает действовать с 1 мая.

«Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов», — написал губернатор.

Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью, отметил Моор.

До этого Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка.

В конце марта в регионе ввели режим повышенной готовности для подготовки к паводку. Анонсируя это решение, Моор отметил, что мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда.

До этого издание «Известия» написало, что в 11 регионах России началась активная фаза половодья, затоплены свыше 100 жилых домов. Также под водой находятся более 300 приусадебных участков, мосты и дороги, отметили в издании.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.

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