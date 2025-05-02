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Специалисты оценили ситуацию с паводками в Якутии

МЧС: ситуация с паводком ухудшилась в селе Бясь-Кюель в Якутии
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Dizzy_Studio/Shutterstock

Ситуация с паводком ухудшилась в селе Бясь-Кюель в Якутии, вода в ручье вышла из берегов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике, передает РИА Новости.

«На ручье Дюктюенэ у временного поста Бясь-Кюель Горного района <...> уровень воды достиг отметки 968 сантиметров», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в течение дня ожидается подтопление населенного пункта.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Дюктюенэ, протекающей по территории Республики Саха, приблизился к критической отметке. Утверждается, что уровень воды в реке повысился из-за таяния снега и льда.

30 апреля в пяти населенных пунктах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. На следующий день Telegram-канал «Ишим пере Подслушано» со ссылкой на очевидцев сообщил, что около села Афонькино в Казанском районе из-за паводка оказался разрушен мост. В результате жители этого населенного пункта были отрезаны от дороги до города Ишим.

Ранее в Кемеровской области под воду ушел понтонный мост.

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