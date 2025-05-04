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В семи округах России произойдет переполнение рек

Вильфанд: переполнение рек произойдет в семи округах РФ
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Telegram-канал «Александр Моор»

Повышение уровня рек до опасных отметок прогнозируется в семи российских округах, возможны подтопления близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Постепенно идет процесс половодья, в Архангельской области, Карелии на реках Онега, Ваймуга будет превышение опасной отметки, выход воды на пойму, такая ситуация сохранится в ближайшие трое суток», — рассказал он.

Синоптик отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Республике Коми на реке Вишера и на Ветлуге в Костромской области.

Очень сложной ситуация остается на юге Урала и в Сибири. На реке Ишим вода перешла через отметку опасного явления, происходит подтопление населенных пунктов Тюменской области. Переполнение рек ожидается также в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Нижегородской области, Пермском крае.

30 апреля в пяти населенных пунктах в Абатском и Казанском районах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Позже Моор заявил, что по этой же причине режим ЧС был введен в еще четырех населенных пунктах в Казанском районе. Он начал действовать с 3 мая.

Ранее специалисты оценили ситуацию с паводками в Якутии.

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