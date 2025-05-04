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Путин заявил о снижении бедности в России

Путин: уровень бедности в РФ сейчас ниже, чем когда-либо в новейшей истории
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Александр Казаков/РИА Новости

Россия вышла на самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю», — сказал он.

24 января Путин, выступая на заседании Попечительского совета МГУ, удивился тому, что средняя зарплата в столице составляет не более 160 тыс. рублей.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что борьба с инфляцией в России будет способствовать дальнейшему снижению уровня бедности среди жителей.

По его мнению, важно также повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и улучшать структуру экономики. Он уточнил, что отечественная экономика должна быть ориентирована на развитие высококвалифицированного труда с соответствующей оплатой, чтобы повысить благосостояние россиян.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.

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