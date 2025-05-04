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Путин рассказал об общении с внуками

Путин говорит, что общается с внуками, если позволяет рабочий график
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не строг со своими внуками, и они могут приезжать к нему в Кремль. Об этом он сообщил в интервью в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина, могут ли внуки президента неожиданно приехать к нему в Кремль, Путин ответил: «Могут, но все же понимают, что у меня график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко, чтобы с ними увидеться».

Далее Зарубин спросил у президента, строг ли он с внуками, на что тот ответил отрицательно.

После этого Путин проводил съемочную группу фильма на кухню и спросил, чем он может их угостить, после чего достал из холодильника бутылку кефира. Президент добавил, что по вечерам старается не есть.

Накануне президент России в интервью заявил, что не прочь кому-то «врезать», однако он борется с этим желанием.

Ранее в Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа.

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