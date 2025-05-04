Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, что сделает после окончания СВО

Ветеран ВОВ Акрамов заявил, что выпьет 100 грамм за победу после окончания СВО
close
Артем Кулекин/РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов в интервью РИА Новости рассказал, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно выпьет 100 грамм за победу после ее завершения.

Столетний ветеран заявил, что ждет перемирия, поскольку говорят, что к 9 мая уже может быть приостановка боевых действий.

«Я своим домашним так и сказал – когда СВО закончится, обязательно выпью сто грамм, для меня это еще одна Победа!» — заявил он.

Ветеран добавил, что внимательно следил за информацией о разговоре президентов США и России. По его мнению, российский лидер Владимир Путин «очень четко» изложил свою позицию.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами