Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, что сделает после окончания СВО

Ветеран ВОВ Акрамов заявил, что выпьет 100 грамм за победу после окончания СВО

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов в интервью РИА Новости рассказал, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно выпьет 100 грамм за победу после ее завершения.

Столетний ветеран заявил, что ждет перемирия, поскольку говорят, что к 9 мая уже может быть приостановка боевых действий.

«Я своим домашним так и сказал – когда СВО закончится, обязательно выпью сто грамм, для меня это еще одна Победа!» — заявил он.

Ветеран добавил, что внимательно следил за информацией о разговоре президентов США и России. По его мнению, российский лидер Владимир Путин «очень четко» изложил свою позицию.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.