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В США произошло землетрясение

В американском штате Техас произошло землетрясение магнитудой 5,4
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Uwe Anspach/Global Look Press

На западе американского штата Техас произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки произошли в 01:47 по времени UTC (04:47 мск) на расстоянии 185 км к западу от американского города Одесса с населением свыше 115 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

2 мая сообщалось о землетрясениях в Чили.

23 апреля в Стамбуле произошли землетрясения, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности. На этом фоне турецкие сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

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