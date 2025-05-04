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В Приморье река затопила улицы и дома

Река затопила улицы и дома в центре города Спасск-Дальний в Приморье
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МЧС Приморского края

В городе Спасске-Дальнем в Приморском крае из берегов вышла река Кулешовка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

После дождя, прошедшего накануне, оказались затоплены улицы Ипподромная, Борисова и Куривоская. По словам местных жителей, вода добралась даже до квартир.

2 мая пресс-служба главного управления МЧС России по республике Якутия сообщала, что в селе Бясь-Кюель из берегов вышла вода в ручье.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Дюктюенэ, протекающей по территории Республики Саха, приблизился к критической отметке. Утверждается, что уровень воды в реке повысился из-за таяния снега и льда.

30 апреля в пяти населенных пунктах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. На следующий день Telegram-канал «Ишим пере Подслушано» со ссылкой на очевидцев сообщил, что около села Афонькино в Казанском районе из-за паводка оказался разрушен мост. В результате жители этого населенного пункта были отрезаны от дороги до города Ишим.

Ранее в Кемеровской области под воду ушел понтонный мост.

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