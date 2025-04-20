Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемеровской области под воду ушел понтонный мост

В Кемеровской области утонули четыре пролета понтонного моста

В Кемеровской области ушел под воду понтонный мост между городом Юргой и селом Поломошным. Затопило четыре пролета, об этом сообщает «Яшкинский вестник» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, это произошло из-за недавнего сильного снегопада. Как сообщают местные СМИ, в 2024 году владелец переправы поднял цены, несмотря на возмущения местных. В декабре прошлого года сельчане, по данным журналистов, жаловались на то, что мост якобы специально заблокировали.

В марте этого года в Башкирии десятки участков затопило из-за паводка. Паводки фиксировали в Архангельском и Ишимбайском районах.

В деревне Азово в Архангельском районе тогда затопило 42 придомовые территории. Спасатели эвакуировали шесть человек. На повороте реки Инзер были заторы протяженностью в 300 метров. В Ишимбайском районе был ледяной затор через реку Раузак. Из-за этого в деревне Ибраево в марте затопило семь придомовых территорий.

В Алтайском крае в марте текущего года из-за паводка затопило 254 приусадебных участка и десять домов. В частности, в селе Михайловское подтопило десять жилых домов и 150 приусадебных участков. Там разворачивали водоналивные дамбы и открывали два пункта временного размещения.

Ранее в Турции нашли возможные фрагменты Ноева ковчега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами