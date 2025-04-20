В Кемеровской области под воду ушел понтонный мост

В Кемеровской области ушел под воду понтонный мост между городом Юргой и селом Поломошным. Затопило четыре пролета, об этом сообщает «Яшкинский вестник» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, это произошло из-за недавнего сильного снегопада. Как сообщают местные СМИ, в 2024 году владелец переправы поднял цены, несмотря на возмущения местных. В декабре прошлого года сельчане, по данным журналистов, жаловались на то, что мост якобы специально заблокировали.

В марте этого года в Башкирии десятки участков затопило из-за паводка. Паводки фиксировали в Архангельском и Ишимбайском районах.

В деревне Азово в Архангельском районе тогда затопило 42 придомовые территории. Спасатели эвакуировали шесть человек. На повороте реки Инзер были заторы протяженностью в 300 метров. В Ишимбайском районе был ледяной затор через реку Раузак. Из-за этого в деревне Ибраево в марте затопило семь придомовых территорий.

В Алтайском крае в марте текущего года из-за паводка затопило 254 приусадебных участка и десять домов. В частности, в селе Михайловское подтопило десять жилых домов и 150 приусадебных участков. Там разворачивали водоналивные дамбы и открывали два пункта временного размещения.

Ранее в Турции нашли возможные фрагменты Ноева ковчега.