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В Якутии зафиксировали опасное повышение уровня воды в одной из рек

МЧС РФ: уровень воды в реке Дюктюенэ в Якутии приблизился к критическому
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Pexels

Уровень воды в реке Дюктюенэ, протекающей по территории Республики Саха (Якутии), приблизился к критической отметке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что уровень воды в реке повысился из-за таяния снега и льда.

«У временного поста Бясь-Кюель в Горном районе уровень воды достиг отметки в 968 см, критическая отметка для населенного пункта составляет 1000 см», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что специалисты спрогнозировали дальнейший рост уровня воды в реке Дюктюенэ в ближайшие сутки. Причина заключается в интенсивном таянии снега и формировании склонового стока.

30 апреля в пяти населенных пунктах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. На следующий день Telegram-канал «Ишим пере Подслушано» со ссылкой на очевидцев сообщил, что около села Афонькино в Казанском районе из-за паводка оказался разрушен мост. В результате жители этого населенного пункта были отрезаны от дороги до города Ишим.

Ранее в Кемеровской области под воду ушел понтонный мост.

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