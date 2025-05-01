В Тюменской области паводок разрушил мост

В Казанском районе Тюменской области паводок разрушил мост в районе села Афонькино. Соответствующее видео с места происшествия опубликовали местные жители в Telegram-канале «Ишим пере Подслушано».

В результате паводка населенный пункт был отрезан от дороги до города Ишима. Сообщается, что затопленная дорога соединяет села Афонькино и Ильинку.

До этого в пяти населенных пунктах Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня.

По словам местных жителей, размыв дороги начался еще 30 апреля, а 1 мая произошло окончательное разрушение проезжей части и путепровода. Автомобильное сообщение с селом в настоящее время невозможно.

В конце марта губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение ввести в регионе режим повышенной готовности для подготовки к паводку.

Ранее в Кемеровской области ушел под воду понтонный мост между городом Юргой и селом Поломошным.