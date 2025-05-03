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На электростанции в Иране произошел взрыв

В Иране произошел мощный взрыв на электростанции
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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На одной из электростанций в Иране произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По словам местных жителей, перед взрывом был слышен звук самолетов. Другие подробности не приводятся.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

2 мая газета The Washington Post со ссылкой на результаты анализа экспертов писала, что причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал химический пожар, начавшийся в грузовом контейнере.

Ранее в Иране опровергли версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи.

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