В Иране опровергли версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи

Депутат Шахрияри: взрыв в Шахид-Раджаи не связан с диверсией или атакой БПЛА

Взрыв в порту Шахид-Раджаи не был вызван диверсией или применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РИА Новости заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Мохаммад Мехди Шахрияри.

«Не было ни диверсии, ни дронов, однако расследование продолжается», — сказал депутат.

Шахрияри добавил, что взрыв в порту, скорее всего, стал следствием какой-либо ошибки. По его словам, подобную версию также допускают участники делегации членов парламента, отправившейся на место происшествия.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

Ранее в Иране инициировали процедуру импичмента министра дорог и городского развития.