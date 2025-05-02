В Washington Post назвали причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал химический пожар, начавшийся в грузовом контейнере. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на результаты анализа экспертов по взрывчатым веществам.

На видео с камеры наблюдения, опубликованном в соцсети X 29 апреля, запечатлено, как погрузчик въезжает в грузовой контейнер, а затем выезжает из него. Через несколько мгновений внутри контейнера появляется пламя, которое быстро распространяется. Примерно через 90 секунд происходит сильный взрыв, который разносит пламя и мусор по всему порту в Бандар-Аббасе.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

Ранее в Иране опровергли версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи.