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В Тюменской области около 20 населенных пунктов оказались в зоне подтопления

Ural Mash: 19 населенных пунктов в Тюменской области попали в зону подтопления
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Около 20 населенных пунктов в Тюменской области оказались в зоне подтопления. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации журналистов, уровень воды в протекающей по территории региона реке Ишим поднялся до 872 см. Это на 22 см выше, чем уровень отметки «опасного явления».

«19 населенных пунктов <...> в зоне подтопления. Один — полностью отрезало», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что из-за паводка в Тюменской области постепенно ухудшается качество питьевой воды.

30 апреля в пяти населенных пунктах в Абатском и Казанском районах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Позже губернатор региона Александр Моор заявил, что по этой же причине режим ЧС будет введен в еще четырех населенных пунктах в Казанском районе. Он начал действовать с 3 мая.

При этом 1 мая Telegram-канал «Ишим пере Подслушано» со ссылкой на очевидцев сообщил, что недалеко от села Афонькино в Казанском районе из-за паводка был разрушен мост. В результате жители населенного пункта оказались отрезаны от дороги, ведущей к городу Ишим.

Ранее на побережье Магаданской области объявили штормовое предупреждение.

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