На побережье Магаданской области объявили штормовое предупреждение

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Магадане и Ольском округе Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательного центра региона.

«4 мая существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане и Ольском муниципальном округе», — говорится в публикации.

По данным спасателей, чрезвычайные ситуации могут быть связаны с повреждениями и обрывами линий электропередачи, линий связи, а также нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения. Также спасатели предупредили о возникновении дорожно-транспортных аварий и заторов на перевалах, нарушениями автомобильного сообщения.

Источником чрезвычайной ситуации назван сильный ветер. Уточняется, что его порывы до 20 метров в секунду будут сохраняться на побережье региона в ближайшие сутки.

Спасатели обратились к населению региона с призывом быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от выезда на личном автотранспорте, особенно по автодорогам, связанным с перевалами. Также специалисты призвали не выходить на ледовый припай Охотского моря.

До этого в пяти населенных пунктах Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня. По словам местных жителей, размыв дороги начался еще 30 апреля, а 1 мая произошло окончательное разрушение проезжей части и путепровода. Автомобильное сообщение с селом в настоящее время невозможно.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.