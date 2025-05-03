Ливни подтопили четыре двора в Приморье

РИА Новости: ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье

Ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье. Об этом рассказали в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона РИА Новости.

«В селе Медвежий Кут в Чугуевском округе подтоплены четыре придомовых территории», — заявили в ведомстве.

2 мая ливень размыл насыпной мост и отрезал от транспортного сообщения Романовский Ключ, Слинкино и Партизан. Позднее оказались изолированы еще семь населенных пунктов региона.

Также в этот день в Приморье спасли пятерых людей из автобуса, застрявшего между потоками воды.

Перед этим в пяти населенных пунктах Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня. По словам местных жителей, размыв дороги начался еще 30 апреля, а 1 мая произошло окончательное разрушение проезжей части и путепровода. Автомобильное сообщение с селом в настоящее время невозможно.

Ранее в Приморье люди вылетели из салона авто в момент кульбита, и это попало на видео.